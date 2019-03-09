Правительство Италии хочет отменить международные санкции в отношении РФ

Джузеппе Конте Правительство Италии работает над тем, чтобы отменить действие международных санкций в отношении Российской Федерации.

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления на внешнеполитической конференции в Генуе, передает Reuters.

Премьер Италии убежден, что антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью.

По его мнению, ограничения против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.

Когда Конте спросили, хочет ли Италия их отменить, он ответил: «Мы работаем над этим».

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на то, что мировое сообщество усилит давление на страну-агрессора Россию, чтобы она наконец начала выполнять взятые на себя обязательства и прекратила военные действия на востоке нашего государства.