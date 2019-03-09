На Николаевщине полиция зарегистрировали 104 сообщения о нарушениях избирательного законодательства

По состоянию на субботу, 9 марта, с начала предвыборной агитации полицией Николаевщины зарегистрированы 104 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Отмечается, что сообщения касались размещения агитационной продукции без выходных данных и в запрещенных законом местах, а также якобы незаконной агитации и возможного подкупа избирателей.

«Вся полученная полицейскими информация тщательно проверяется. По результатам проведенных проверок из 104 сообщений 72 - не нашли своего подтверждения», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по состоянию на 7 марта было зарегистрировано 103 сообщения, из которых 70 не нашли своего подтверждения.

Напомним, ранее в ПАСЕ раскритиковали предвыборную гонку в Украине – много кандидатов и создание систем подкупа.