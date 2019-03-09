СБУ запретила въезд в Украину австрийском журналисту

Кристиан Вершютц СБУ запретила въезд в Украину сроком на один год австрийском журналисту Кристиану Вершютцу.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста. Напомним, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине. Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране, СБУ в соответствии с законодательством принял решение о запрете ему въезда», – говорится в сообщении.

Как отмечает «Страна», Вершютц – руководитель корбюро крупнейшего австрийского телеканала ORF, в 2014-м он получил у себя на родине звание «журналист года». Неоднократно бывал на Донбассе и в Крыму. И дважды брал интервью у главного редактора «Страны» Игоря Гужвы, который получил в Австрии убежище – из-за преследований в Украине.

О запрете посещать Украину журналист узнал, находясь в Австрии, где он монтирует сейчас фильм об Украине. По словам Вершютца, запрет ему уже подтвердили в МИД Австрии, куда пришло уведомление из Киева.

Журналист говорит, что решение СБУ было для него неожиданным. Недавно его съемочной группе открыли аккредитацию в зону ООС, при этом у него действительно разрешение на проживание в Украине до июля этого года.

По словам журналиста, у него были запланированы интервью с Юлией Тимошенко и Владимиром Зеленским. Журналист не знает, связан ли с этим запрет на въезд. Журналист сказал, что уже обратился к австрийским властям с просьбой повлиять на Киев, чтоб тот исполнил свои международные обязательства по обеспечению свободы прессы.

Обвинения в работе против национальной безопасности Украины Вершютц отрицает.

– Эти обвинения в мой адрес повторяются регулярно. Но доказательств никто никогда не приводит. Мы всегда старались делать свою работу максимально честно и объективно. Видимо, это кому-то в Киеве и не нравится, – сказал он.

Напомним, ранее въезд в Украину запретили Епископу Макаровскому УПЦ МП Гедеону и изъяли у него украинский паспорт.