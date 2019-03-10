На Донбассе боевик «ЛНР» сдался украинским военнослужащим – им оказался уроженец Николаева

В субботу, 9 марта, на Северодонецком направлении боевик так называемой «ЛНР» перешел на сторону Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Военнослужащие одного из подразделений бригады ООС заметили мужчину, который двигался вдоль лесополосы в направлении позиции ВСУ.

«Подпустив его поближе и дав возможность спуститься в траншею, наши защитники задержали неизвестного», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при задержанном оказались автомат Калашникова АК-74, военный билет «Луганской народной республики», изданный в городе Алчевске, а также денежные знаки банка России, отпускной билет, справка о лечении в медицинской роте воинской части Л 74347 и другие подобные документы.

«Задержанный оказался гражданином Украины Я., 1976 года рождения, уроженцем г. Николаева, о чем свидетельствует выданный в 1992 году в г. Стаханов паспорт гражданина Украины. Место регистрации предателя Украины - также город Стаханов Луганской области», - отметили в пресс-центре ООС.

Также отмечается, что с задержанным проводятся следственные действия с целью выяснения его причастности к военным преступлениям вооруженных формирований Российской Федерации и подробностей участия в боевых действиях против украинского народа.

Напомним, что 3 мая в штабе ООС сообщили, что пропавший 2 мая в районе поселка Широкино военнослужащий морской пехоты дезертировал и перешел на территорию, временно подконтрольную российским оккупационным войскам. Дезертировал он якобы из-за долга в размере нескольких десятков тысяч гривен. Им оказался 35-летний военнослужащий николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Позже на Youtube-канале «НовороссияТВ» было размещено видео его «интервью», в котором Чмиль в сопровождении террористов передвигается по Донецку. Там он говорит, что «не видит вранья» со стороны боевиков, становится на колени и извиняется перед «жителями Донбасса за разрушения со стороны украинских военнослужащих».

В августе текущего года полиция Донецкой области закрыла уголовное производство в отношении Чмиля из-за «отсутствия состава преступления».