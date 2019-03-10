ООС: Боевики трижды нарушили режим тишины и использовали запрещенное оружие – потерь среди украинских воинов нет

9 марта российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, два раза применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщают в пресс-службе штаба ООС на Facebook.

Противники обстреливали позиции украинских войск из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединское.

«В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил два обстрела подразделений украинских войск из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов - в районе города Попасная. Из стрелкового оружия - в пределах участка разведения сторон вблизи поселка городского типа Станице Луганской», - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

Напомним, 9 марта, на Северодонецком направлении боевик так называемой «ЛНР» перешел на сторону Вооруженных Сил Украины.