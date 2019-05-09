Охранник главаря боевиков «ДНР» Пушилина пришел на военный парад в форме НКВД

В оккупированном пророссийскими боевиками Донецке во время так называемого парада военной техники к 9 мая рядом с главарем «ДНР» Денисом Пушилиным находился человек в форме Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД) времен Второй мировой войны.

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

По информации издания, в в таком образе на парад пришел начальник охраны Пушилина.

Сепаратистские СМИ сообщают, что торжественные мероприятия у сепаратистов проходили в центре города, с участием как техники, так и пеших расчетов, среди которых были воспитанники так называемого военно-патриотического движения «Молодая гвардия – Юнармия» (ученики военного лицея и училищ).

Затем прошла колонна военной техники, которую взглавила техника времен Второй мировой войны - БМ-13 «Катюша», советский танк Т-34, грузовики ГАЗ-АА 1932 года и ЗИС-5В с буксируемой пушкой образца 1937 года.

Также прошла военная техника «народной милиции ДНР»: боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, 152 мм и 122 мм гаубицы, «Грады», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», противотанковые пушки «Рапира», зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10» и прочее. После этого началось шествие «Бессмертного полка».

Выступая с трибуны, Пушилин назвал жителей оккупированной территории «русским народом».

- Русский народ славен тем, что стоек. Наша сила - в почитании подвига отцов, дедов и прадедов. Наша сила – в ветеранах, перед которыми мы склоняем головы, и участниках «Бессмертного полка», которые в своих руках несут портреты тех, кто победил фашизм. С каждым годом растет народное воодушевление, гордость и осознание современниками, что именно мы - наследники Великой Победы, и именно нам завещано сберечь память о воинской славе прошлых лет, - сказал главарь «ДНР».

Напомним, НКВД - центральный орган госуправления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка, а в 1934-1943 годах - и по обеспечению госбезопасности. В 1943 году часть органов НКВД вошли в контразведывательную структуру СМЕРШ.

НКВД и СМЕРШ были репрессивными органами СССР, которые неоправданно применяли насилие к гражданам и солдатам Красной армии.