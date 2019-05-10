Мать политзаключенного Сенцова рассказала, что общается с сыном только 20 минут в месяц

Мать украинского политзаключенного Олега Сенцова, со дня ареста которого 10 мая исполнилось 5 лет, говорит с сыном только один раз в месяц по 20 минут.

Об этом Людмила Сенцова рассказала в интервью «Громадському».

По ее словам, Сенцов в основном спрашивает о здоровье детей, как они учатся и чем интересуются.

О своем здоровье политзаключенный говорит, что «все хорошо».

- Он занимается спортом, идет на поправку, пьет витамины и следит за собой, за него волноваться не надо. Поэтому можно и не спрашивать. А что касается детей, то его интересует любая мелочь – не заболели ли, как учатся. С кем Влад (сын Олега – ред.) встречается, с кем дружит, - сказала мать.

По ее словам, на эти разговоры «20 минут не хватает».

Напомним, что ранее Сенцов стал лауреатом премии Сахарова. Также польская киноакадемия предлагала выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира. А недавно режиссер прекратил голодовку, которую он держал с середины мая.

Напомним, Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня 2018 года в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.

Также ранее сообщалось, что в справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.

По информации сестры Сенцов, он потерял уже около 15 кг в весе. Позднее у Сенцова случился второй кризис и ухудшилось состояние.