«Надежда была», - мать Сенцова пожалела, что написала Путину письмо с просьбой о помиловании ее сына

Мать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Людмила считает ошибкой свое письмо к президенту России Владимиру Путину, в котором просила помиловать сына.

Об этом она сообщила в интервью «Громадське».

Людмила Сенцова сказала, что написала письмо, потому что надеялась на милосердие Путина.

«Я думала, знаете, он православный, только что вернулся из святых мест. Очень на милосердие надеялась, что он откликнется», - отметила мать политзаключенного.

По ее словам, от Кремля она получила две официальные ответы - «помилование возможно лишь при личной просьбы Сенцова».

«И я поняла, что зря это сделала. Вообще не надо было писать. Хотя и знала, что вроде как не надо. И подумала - а вдруг? Надежда была. А вдруг кто-то поддержит еще? И это будет та капля, которая все изменит? Но сейчас я знаю, что это уже не поможет», - убеждена женщина.

Напомним, на фестивале Berlinale авторы фильма «Мистер Джонс» призвали освободить из российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова.