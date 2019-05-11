В ОРДЛО боевиков заставляют принимать гражданство РФ, а для населения усилили пропаганду

Министерство обороны Украины заявляет, что российское командование приказало боевикам ОРДЛО обязательно получить гражданство Российской Федерации, а также усилило пропаганду о смене паспортов среди населения.

Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник, передает пресс-служба ведомства.

«Российская оккупационная администрация усиливает меры по русификации населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. В частности, масштабы пропаганды растут за счет интенсивного распространения в оккупационных средствах массовой информации разъяснений и комментариев т.н. «специалистов» по оформлению российских паспортов, а также рассылки информационных СМС. При этом, российским командованием доказано распоряжение личный состав соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ об обязательности получения всеми военнослужащими российского гражданства», – говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Им не нужно сдавать обязательные экзамены и жить в России более пяти лет. Обращение за паспортом будет рассматриваться в течение всего 3 месяцев.

27 апреля Путин заявил, что этот упрощенный порядок может быть расширено на всех украинцев.

В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что «не следует говорить с Украиной на языке угроз».