Боевики за сутки 16 раз обстреливали ВСУ – пострадали трое украинских бойцов

В воскресенье, 12 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий получили ранения двое украинских военнослужащих, один получил травмы из-за взрыва минометной мины.

Об этом сообщили в пресс-центр операции Объединенных сил.

В одном из случаев боевики применяли запрещенные договоренностями минометы калибра 120 мм. Противник также обстреливал ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у города Авдеевка; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Гнутово; дважды из автоматических станковых гранатометов – вблизи населенных пунктов Каменка и Новотроицкое; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Талаковка; трижды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – около населенных пунктов Богдановка, Старогнатовка и Гранитное; дважды из крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских защитников были обстреляны три раза: из минометов калибра 120 мм – вблизи населенного пункта Крымское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – у населенного пункта Новотошковское; из станковых противотанковых гранатометов – около населенного пункта Зайцево.

На обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 12 мая двое оккупантов были ранены.

По информации по состоянию на 07:00 13 мая, с начала суток враг со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял позиции ООС вблизи населенного пункта Богдановка в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток».

Потерь среди украинских военнослужащих нет. Силы ООС открывали огонь в ответ, потери врага уточняются.