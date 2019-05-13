На освобождение Донбасса уйдет менее суток, - экс-командующий ООС Наев

В Донбассе находятся 35000 кадровых офицеров Вооруженных сил РФ, а на военную операцию по освобождению Украиной захваченных территорий потребуется менее суток.

Об этом заявил экс-командующий операцией объединенных сил Сергей Наев в интервью ТСН.

- Непосредственно на военную акцию по освобождению территории пойдет очень мало времени - меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрые действия, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться, - заявил он.

По его словам, следующий шаг – «специальные мероприятия» Нацгвардии, Нацполиции и других силовых структур.

Также экс-командующий сообщил, что в оккупированном Россией Крыму задействованы 40000 кадровых российских офицеров, в Донбассе - 35000.

- В ОРДЛО россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемой точечного действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там вообще от 2100 до 2300 человек. А в "рядах армий" находятся около 11000 российских граждан (еще до выдачи паспортов - ПН), а остальная часть личного состава - местные жители, - уточнил он.

Наев подчеркнул, что командиров так называемых «1-го или 2-го армейского корпуса» никогда не показывают, и «это частично подтверждает, что там, на этих должностях, кадровые российские генералы».

Напомним, 6 мая Порошенко уволил Наева и назначил нового командующего ООС.