В ЕС не намерены вводить санкции против РФ из-за раздачи паспортов на Донбассе: «Озабочены поиском диалога, а не давлением»

Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против РФ из-за решения Российской Федерации раздавать российские паспорта жителям Донбасса.

Об этом рассказали журналистам министры иностранных дел государств-членов ЕС, собравшиеся в Брюсселе отметить 10-ю годовщину Восточного партнерства, сообщает «Европейской правды».

В частности, об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек - по его словам, ЕС знает о решении РФ, но не планирует усиливать давление на Москву из-за него.

- Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация, - заявил он.

Позицию европейцев подтвердил также румынский министр Теодор Мелешкану. Он заверил журналистов, что новые санкции против РФ не нужны и украинцам.

- Это создаст проблемы самой Украине, - заявил он, но не стал уточнять, в чем он видит эти проблемы.

Необходимо отметить, что позиция Украины – иная, Киев призвал ЕС к усилению давления на РФ. Часть государств ЕС, которые обычно относят к числу друзей Украины в Евросоюзе, выступают за ужесточение санкций.

В частности, об этом заявил литовский министр Линас Линкявичюс.

- Это (раздача паспортов - ПН) - глубокое нарушение международного права. Мы договаривались, что дальнейшее нарушение международного права должно вести к усилению давления, поэтому я верю, что должны быть новые санкции, - заявил он.

- Мы должны ввести персональные санкции против россиян, причастных к этому решению, а также принять решение, что ЕС не признает эти паспорта, - заявил эстонский министр Урмас Рейнсалу.

В то же время известно, что для введения санкций в ЕС нужен консенсус, которого пока нет.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Им не нужно сдавать обязательные экзамены и жить в России более пяти лет. Обращение за паспортом будет рассматриваться в течение всего 3 месяцев.

27 апреля Путин заявил, что этот упрощенный порядок может быть расширено на всех украинцев.

В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что «не следует говорить с Украиной на языке угроз».