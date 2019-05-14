Очаковский шпион, который передавал российскому ГРУ информацию об арсенале и «морских котиках», по сделке получил пять лет тюрьмы

Юрий Ломако (фото из соцсети "Одноклассники") Очаковский горрайонный суд Николаевской области утвердил сделку о признании виновности обвиняемого в государственной измене экс-начальника 84-арсенала минно-торпедного и трального вооружения (воинская часть А-2637), который дислоцируется в Очакове, Юрия Ломако.

Соответствующий приговор опубликовал «Цензор.НЕТ».

Как известно, в Очакове контрразведка СБУ 20 декабря 2018 года задержала руководителя местной агентурной сети российских спецслужб. В СБУ подчеркнули, что 57-летний задержанный является капитаном 1-го ранга ВСУ в запасе и у него также нашли российское гражданство. Он передавал служебную информацию 73-го Морского Центра сотрудникам Разведывательного центра Генштаба РФ.

2 апреля 2019 года между прокурором Главной военной прокуратуры Комарницким и обвиняемым Ломако была заключена сделка о признании виновности. Обвиняемый признал свою в вину в преступлении, которое ему инкриминируют – часть 2 статьи 29, часть 1 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного Кодекса Украины.

Коллегия судей в составе Татьяны Шевириной, Людмилы Чаус и Ларисы Рак сделку между прокурором и обвиняемым Ломако утвердила и назначила ему наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества.

До того, как приговор вступит в силу, к Ломако применяется мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее оперативники контрразведки Управления СБУ в Николаевской области прекратили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями Генштаба вооруженных сил Российской федерации. Позже оказалось, что один из задержанных - николаевский скульптор Дмитрий Кореновский. Через время в Николаеве суд отказался утверждать сделку с скульптором Кореновским и его подельником, которые шпионили для спецслужб РФ.