Стало известно, какую информацию передавал российским разведчикам очаковский шпион, приговоренный к пяти годам тюрьмы

Юрий Ломако (фото из соцсети "Одноклассники") Приговоренный к пяти годам тюрьмы экс-начальник 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения, который дислоцируется в Очакове, Юрий Ломако передавал представителям Разведывательного центра Генштаба РФ данные о военнослужащих, личную информацию о них, а также приказы командира в\ч А1594, которые он украл с нетбука своих близких родственников, проходивших службу в 73-м Морском Центре.

Об этом идет речь в соответствующем приговоре Очаковского горрайонного суда Николаевской области, который опубликовал «Цензор.НЕТ».

Как известно, в Очакове контрразведка СБУ 20 декабря 2018 года задержала руководителя местной агентурной сети российских спецслужб. В СБУ подчеркнули, что 57-летний задержанный является капитаном 1-го ранга ВСУ в запасе и у него также нашли российское гражданство. В результате прокурор Главной военной прокуратуры заключил с Ломако сделку о признании виновности, которую суд утвердил, тем самым назначив ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Следствие установило, что в период с августа 2015 года по декабрь 2018 года Ломако по предварительному сговору с представителями 316-го разведывательного центра Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ передавал служебную информацию о деятельности 73-го Морского центра, который дислоцируется.

Представитель 316-го Разведывательного Центра Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ завербовал Ломако еще в конце августа 2015 года, когда он приехал к родителям на территорию оккупированного Российской Федерацией Крыма. На него возложили функцию передачи данных о деятельности 73-го Морского Центра (город Очаков) и других военных формирований, расположенных на территории Очаковского района, на электронную почту, которая использовалась спецслужбой РФ для поддержки общения со своими источниками в Украине, с целью проведения подрывной деятельности на территории Украины.

После того, как Ломако вернулся в Очаков, он получил доступ к нетбуку дочки и зятя, которые проходили службу в 73-м Морском Центре – все они проживали по одному адресу. Ломако скопировал документы, которые содержали служебные данные, в том числе приказы командира воинской части А1594 по строевой части о назначении военнослужащих на исполнение служебных обязанностей после прибытия из АТО, отпусках, увольнениях, командировках. Помимо этого, он передал представителям Генштаба личные данные мобилизованных в зону АТО военнослужащих и офицеров. Также были переданы списки всех участников боевых действий; тех, кто был в зоне проведения АТО; тех, кто находился в АТО в определенный период времени; тех, кто родился в Крыму и имеет там родственников.

Уже в конце сентября 2015 года, пребывая в Севастополе, он встретился со своим «куратором» и Разведцентра и передал ему флеш-накопитель вместе со всеми собранными данными. На следующий день они встретились снова: Ломакову отдали флешку, а также подготовленные документы для оформления гражданства в Гагаринском районном суде Севастополя. 8 октября 2015 года ему выдали паспорт гражданина РФ.

После возвращения в Очаков в декабре 2015 года он снова использовал ноутбук своих родственников и скопировал служебные сообщения центра, а также документы, в которых содержались перечни должностей по штату и фактически, личные данные военнослужащих и офицеров воинской части. При следующей встрече с разведчиком РФ в Севастополе в сентябре 2016 года Ломако передал эту информацию. «Куратор» также познакомил его с начальником 3-го оперативного отдела 316-го Разведывательного Центра ГШ ВС РФ, который с того момента давал обвиняемому указания.

Еще один эпизод случился 17 марта 2017 года: Ломако скопировал себе на флешку файл с вышеуказанного ноутбука, в котором был отчет командира, которым на тот момент был его зять, о выполнении группой боевых заданий, личный состав группы, район и время выполнения этих боевых заданий, после чего отправил эту информацию на электронную почту спецслужб РФ с адреса электронной почты своей жены.

В декабре 2018 года был проведен негласный следственный эксперимент, во время которого Ломако в военном комиссариате в Очакове передали флешку с документом, в котором были сведения о лицах, которых будут привлекать к «движению сопротивления» в случае полномасштабной агрессии РФ. Этот файл подсудимый передал своему новому «куратору» из Генштаба РФ.

Напомним, что ранее оперативники контрразведки Управления СБУ в Николаевской области прекратили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями Генштаба вооруженных сил Российской федерации. Позже оказалось, что один из задержанных - николаевский скульптор Дмитрий Кореновский. Через время в Николаеве суд отказался утверждать сделку с скульптором Кореновским и его подельником, которые шпионили для спецслужб РФ.