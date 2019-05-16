Из-за «закона Савченко» на свободу может выйти предатель, из-за которого погибли 10 украинских спецназовцев

Суд вынес приговор предателю Бутрименко, который привел российско-террористические войска в расположение украинского спецназа.

Об этом сообщается на Facebook-странице 3-го отдельного полка специального назначения имени Святослава Храброго.

29 июля 2014 года вблизи села Степановка Бутрименко предал две группы спецназа 3-го отдельного полка под командованием капитанов Карпы и Андреенко и подполковник Лысенко. В результате нападения российско-террористических войск погибли 10 украинских бойцов.

Суд оправдал Бутрименко по обвинению в теракте и осудил за финансирование терроризма. Официальный приговор – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Учитывая «закон Савченко», убийца десяти украинских воинов может выйти на свободу уже через 1 год и 1 месяц.

«Мы не дадим убийце и предателю избежать справедливого наказания», - сообщили в полке спецназа.

Напомним, что в июле 2014 года на Донбассе сбили два самолета 299-й николаевской бригады тактической авиации. На спасение летчиков направили два отряда спецназа общей численностью 19 человек. Одного из пилотов нашли и отправились на поиски второго, который, как позднее оказалось, был в плену.

Украинские воины наткнулись на ферму в Луганской области, хозяином которой был член Партии регионов Николай Бутрименко. Фермер предложил им заночевать в ангаре, а сам отправился к террористам, которым рассказал о расположении украинских бойцов. Оккупанты нанесли на свою технику распознавательные знаки ВСУ и сумели окружить ферму. Два «Урала» украинских спецназовцев пошли на прорыв, но один из них подбили и он взорвался, а второй расстреляли. Во время боя погибли 8 украинских воинов и 7 попали в плен. Позднее еще двое умерли в плену от ран. Четверо украинских бойцов, которые были часовыми, сумели прорваться с боем.

Как сообщает сайт «061», один из пострадавших бойцов на суде отметил, что видел в тот день Бутрименко вместе с террористами во время нападения на украинских военных. По его словам, он держал пистолет и кричал ругательства в адрес военных ВСУ. Предателя Бутрименко задержали в 2016 году.

Имена погибших украинских бойцов: Сергей Лысенко, Кирилл Андреенко, Тарас Карпа, Алексей Глобенко, Андрей Шершень, Анатолий Бузуляк, Сергей Гришин, Лев Панков, Ярослав Шимчик, Роман Рыкалов.