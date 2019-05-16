На фронте в Приазовье погиб десантник из 79-й Николаевской бригады

На передовой в Приазовье 16 мая в результате минометного обстрела боевых позиций погиб наводчик 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, прапорщик Василий Джус.
Об этом сообщается на Facebook-странице 79-й бригады.
При ведении двустороннего боя прапорщик получил смертельное ранение. Погибший военнослужащий был уроженцем Ивано-Франковской области.
«Мы потеряли опытного и искусного воина, верного товарища, который всегда подставлял плечо, наравне со всеми защищал наши рубежи. Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и воинской части с глубокой скорбью выражают соболезнования матери погибшего защитника Украины. Спи спокойно, друг... Наше общее дело будет продолжено! Вечная Слава и память Герою!» - отмечено в сообщении.