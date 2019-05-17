В Евросоюзе планируют запретить въезд украинцам с паспортами РФ, – СМИ

В ЕС рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию тем гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.

Об этом сообщил брюссельський корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк, информирует «Европейская правда».

По его словам, послы ЕС обсудили вопросы выдачи российских паспортов для граждан на Востоке Украины.

«Они поручили Комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами», - сообщил журналист в своем Twitter.

Также послы обсудили возможность внедрения европейских санкций в связи с российской паспортизацией. Впрочем, по данным корреспондента, пока только 7 стран Евросоюза поддерживают такие санкции.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Им не нужно сдавать обязательные экзамены и жить в России более пяти лет. Обращение за паспортом будет рассматриваться в течение всего 3 месяцев.

27 апреля Путин заявил, что этот упрощенный порядок может быть расширено на всех украинцев.

В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что «не следует говорить с Украиной на языке угроз».