В Чехии своего гражданина приговорили к условному сроку за службу в рядах террористов «ДНР»

Суд в чешском городе Пардубице признал чешского военнослужащего Эрика Ешту виновным в попытке террористического акта за участие в незаконных вооруженных формированиях российских оккупантов на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Суд приговорил его к трем годам условно с отсрочкой на четыре года и лишил его воинского звания.

«Несмотря на то, что приговор условный (участие в конкретном террористическом акте с его стороны не было доказано), это – важный прецедент и предостережение всем тем, кто может еще планирует принять сторону преступников и террористов на Донбассе. Поскольку уже само участие в незаконных формированиях с оружием в руках было квалифицировано судом как подготовка к террористическому акту. По информации чешских СМИ, правоохранители Чехии расследуют еще более 10 подобных дел», - рассказал Перебийнис.

Напомним, чешская прокуратура утверждала, что Эшту в течение трех недель занимался охраной окопов и выполнял работы у сепаратистов, в частности, ухаживал за оружием, а также принимал участие в обстрелах.