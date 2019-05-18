Опубликовано видео, как на Донбассе украинские военнослужащие уничтожили гаубицу боевиков

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Бойцы спецподразделения «Азов», которые выполняют боевые задачи на Светлодарской дуге, продолжают уничтожать противника.

Об этом говорится на YouTube-канале полка «Азов».

На видео показаны  бойцы, которые воюют  на передовой. Бойцы продемонстрировали работу минометов при корректировке беспилотными летательными аппаратами, заодно снявшими данные кадры.

«Недавно БТГр «Азова» зафиксировал вражескую гаубицу и успешно отработал по ней. Также уничтожено взводный опорный пункт противника и замаскированную технику. Обещаем, что и в дальнейшем будем беспощадно бить оккупанта и выгоним русскую чуму с нашей земли!», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее было опубликовано видео, как бойцы ВСУ уничтожили на Светлодарской дуге два БМП боевиков.

Роман Свиридов

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