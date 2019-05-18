Кремлевские пропагандисты заставляют жителей «ЛДНР» записывать обращение к Зеленскому о предоставлении автономии, - журналист

Появились образцы заявлений жителей ОРДЛО с просьбой Владимиру Зеленскому остановить войну и предоставить автономию в Украине оккупированным территориям.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский журналист Денис Казанский, передает InfoResist.

«Не мы и не Вы, Владимир, не начинали эту войну, но именно Вы, Владимир, можете ее остановить» — говорится в образце обращения к Зеленскому.

По словам Казанского, сейчас эти «документы» активно заставляют зачитывать бюджетников и студентов и проситься назад.

Он утверждает, что такие обращения – дело рук кремлевских пиарщиков, которые заставляют жителей «народных республик» хотеть автономии языка и экономики, а не полной независимости от Украины.

Казанский подчеркивает, что нельзя поддаваться на провокации Кремля, так как никакой автономии он для «ЛДНР» не видит.

Жители самопровозглашенных республик уже активно записывают видеообращения, в которых часто звучит убеждение «Нас должна защищать наша народная милиция», украинские военные называются чужими западными наемниками.

Все видео имеют общую структуру, в которых говорящие начинают речь с представления – называются ФИО, место работы и город.

В конце роликов высвечивается общий хэштег: #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. Текст зачитывается с некоторыми изменениями, но общими остаются ключевые фразы.

Люди обращаются к избранному украинскому президенту с просьбами закончить обстрелы, услышать людей, прекратить войну и дать возможность жителям Донбасса «говорить на родном русском языке» и получать пенсию, а предприятиям в «республиках» — свободно работать.

Напомним, ранее Зеленский опубликовал видео с главами религиозных конфессий, призывающими к миру в Украине.