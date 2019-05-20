Минобороны Эстонии обвинило Россию в подготовке конфликта на западном направлении

Россия готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.

Такое мнение 18 мая на конференции в Таллинне высказал министр обороны Эстонии Юри Луйк, сообщает «Униан».

Он отметил, что в 2018 году Россия сформировала в Западном военном округе и разместила меньше чем в 50 километрах от государственной границы семь новых полков. Это свидетельствует, по мнению министра, о подготовке вооруженных сил РФ к вооруженному конфликту на западном направлении».

Луйк считает, что Россия пытается восстановить «глобальный военный охват», утраченный в последние годы существования Советского союза, и Москва надеется на ослабление НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что в Эстонии проходили масштабные учения под руководством НАТО.