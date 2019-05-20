Контрразведка задокументировала переговоры чиновника Харьковской мэрии с сотрудником ФСБ в России и странах Европы

Скриншот видео Разговоры чиновника Харьковской мэрии, которого контрразведка подозревает в сотрудничестве с Федеральной Службой безопасности Российской Федерации, были зафиксированы украинскими спецслужбами, как в России, так и на территории стран Европы.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как известно, в марте сотрудники СБУ задержали заместителя директора Департамента Харьковского горсовета по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России.

Украинская контрразведка отмечает активизацию в Харькове пророссийских сил и агентов влияния, в частности один из них оказался вообще в местном совете.

Отмечается, что в России существует стратегия - сделать так, чтобы в Украине появились молодежные сообщества поклонников России, а европейцев запугать образом украинского нацистского государства.

Утро в одном из спальных районов Харькова. Под многоэтажкой остановился серый «джип». Из машины вышли обвешанные оружием ребята и направились в квартиру, хозяин которой совсем не ждал утренний визит. Это Семен Хмельницкий, заместитель председателя департамента Харьковского городского совета. Куратор по вопросам семьи, молодежи и спорта. Который, как выяснилось, имеет своего куратора в России.

На фото мужчина в элегантном костюме, который три года назад в России завербовал украинского чиновника города-миллионника и регулярно получал от него информацию о ситуации во властных кабинетах Харькова.

Компьютер, который нашли во время обыска, должностному лицу харьковского горсовета передал именно он. Данные о сотрудниках мэрии, персональная информация о Геннадие Кернесе - это лишь небольшая часть закрытых файлов, которую с этого компьютера доставили в Россию.

Хмельницкий дает согласие на интервью в следственном изоляторе. Условие одно - обнародовать только те ответы, которые позволит адвокат. Семен убеждает, что и понятия не имел, что работает со спецслужбами страны-агрессора.

«Я занимался общественной деятельностью, ездил по делам в Россию, а о том, что знакомый оказался агентом ФСБ, узнал только во время обыска», - уверяет он.

Чтобы доказать свою неосведомленность Хмельницкий не жалеет метафор.

«Это словно ты встречаешься с девушкой, а потом тебе говорят, что это мужик, похоже так», - объясняет чиновник.

В это трудно поверить, ибо Ушаков совсем не скрывал своей должности в спецслужбе России. Его отец в одном из интервью с гордостью говорит: его сын – высокопоставленный офицер ФСБ.

Украинские контрразведчики с риском для себя зафиксировали одну из встреч Ушакова и Хмельницкого на вражеской территории – в российском Белгороде. Сотрудник ФСБ требует от Хмельницкого ограничить контакты.

«Ни на какие подходы, друзья, мол, не ведись. Друг я у тебя только. И все», - говорил украинскому чиновнику Ушаков.

Встреча Хмельницкого с офицером ФСБ в столице еще одного европейского государства тоже сняли украинские контрразведчики. Ушаков заранее инструктирует своего подопечного. Семен должен появиться в нескольких точках города, чтобы убедиться, что за ним нет «хвоста».

«Завтра буду ждать с 13:00 рядом с отелем, в сквере «Старостинская слобода». Первое место - памятник Пушкину, второе место - мост через реку Свислочь, со стороны набережной Воинов-Интернационалистов», - писал российский куратор.

Но меры конспирации не помогли. Офицер ФСБ и его украинский друг снова попали на видео.

Семен Хмельницкий был интересный кремлевским спецслужбам, потому что, как представитель Украины, принимал участие в различных проектах Совета Европы. Один из каналов финансирования его путешествий – из России, весьма экзотический - через китайский банк.

Хмельницкий был не только источником информации. Скорее всего, его будущая роль - агент влияния. Задачи: дать основания определенным силам в Европе говорить о победе в Украине нацистской идеологии.

Дело в том, что должность чиновника гарантировала прямое влияние на молодежные организации Харьковщины, которые, по замыслу Кремля, надо было перетащить на сторону агрессора.

Но Ушаков не до конца доверял Хмельницкому. Ему хотелось иметь над ним полный контроль. Специалисты по кибербезопасности нашли в ноутбуке чиновника скрытую программу. Оказалось, что полковник Ушаков все время буквально подглядывал за завербованным харьковским чиновником.

«Эта программа позволяет включать веб-камеру, пересылать данные по защищенному протоколу или скриншоты с экрана пользователя», - объясняет специалист по кибербезопасности Андрей Евгеньев.

Вся жизнь, как на ладони. Двадцать четыре часа в сутки. Семь дней в неделю. Чиновник, который сидит под тюремным сводом упрямо говорит, что не знал о том, что работает на ФСБ. И готов доказывать это на полиграфе.

«По поводу полиграфа я думал об этом, если будет острая необходимость, то я, наверное, соглашусь», - отметил Хмельницкий.

Пусть что покажет «детектор лжи», но еще одну атаку гибридной войны против Украины сейчас отбито. И всем остальным друзьям Ушакова в Украине теперь есть о чем подумать, кроме выполнения его приказов.