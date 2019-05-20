На Донбассе боец ВСУ получил тяжелое ранение ноги и попросил у Зеленского гражданство 18+

В воскресение, 19 мая, в зоне проведения ООС гражданин Молдовы, военнослужащий ВСУ Станислав Гибадулин в результате подрыва на мине получил тяжелое ранение ноги и просит новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского предоставить ему украинское гражданство.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook сообщила Оксана Рубан.

«Это видео было снято два часа назад, во время эвакуации раненого Станислава Гибадулина с позывным «Хитмeн», по его просьбам. Стас очень просил сделать репост, чтобы наконец его услышали Президент Украины и депутаты! Сегодня он подорвался на мине при выполнении боевого задания. В январе этого года мы уже спасали его, от тяжелого ранения. Слава Богу и врачам, он выжил и вернулся в строй. Еще за год до этого «Хитмeна» едва вытащили с того света и вновь причиной было очень тяжелое ранение. Гражданин Молдовы, Станислав Гибадулин, защищает Украину от российского агрессора с начала войны, считает себя украинцем и очень мечтает получить гражданство Украины. Награжден Орденом «Богдана Хмельницкого», – пишет она.

Сам Гибадулин на видео обращается к Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить ему гражданство Украины.

Справка

Станислав Гибадулин. Родился в Кишиневе. В 2013 году, по образцу российской неонацистской организации «Оккупай-педофиляй», создал праворадикальную организацию Scutul Social, деятельность которого была сосредоточена на ловле педофилов и наркоторговцев.

26 ноября 2014 был задержан перед парламентскими выборами. Освобожден в марте 2015 года.

После освобождения поступил в добровольческого полка «Азов», через некоторое время - в ряды ВСУ в составе 25 ОМПБ «Киевская Русь».

22 февраля 2018 года выполнял боевую задачу с Ильей Сербиным, во время которой они попали под огонь противника. Станислав получил ранения ног и живота, однако смог вынести раненого Илью, который от ран скончался. Станислав отказался от получения инвалидности, и вернулся на передовую.

25 января 2019 получил второе ранение вблизи Катериновки на Луганщине. Вражеская противотанковая управляемая ракета попала в транспорт украинских военных, мгновенно погиб Виталий Губенко, еще четверо бойцов, вместе со Станиславом, были ранены. Станислав получил ранение в голову и руки.

27 июня 2018 Указом Президента Украины № 189/2018, За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, награжден орденом «За мужество» III степени.