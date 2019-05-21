Боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ – одного оккупанта уничтожили, шестерых ранили

В районе проведения операции Объединенных сил 20 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них четыре - с применением запрещенного оружия, ранены двое военных.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Гнутово, возле села Старогнатовка, вблизи села Водяное и населенных пунктов Опытное и Красногоровка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников обстреливали пять раз: вблизи Новгородского, в районе населенного пункта Новотошковское и вблизи населенного пункта Золотое-4, а также возле села Николаевка Вторая.

По данным разведки Объединенных сил, одного оккупанта уничтожили, еще шестерых ранили.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: у Водяного и Гнутова, ранен один военнослужащий.

Напомним, что на Донбассе боец ВСУ получил тяжелое ранение ноги и попросил у Зеленского гражданство.