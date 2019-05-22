«ФСБ, давай поиграем», - в Симферополе на мурале с портретом Путина нарисовали матерное граффити

В оккупированном Симферополе утром 21 мая на фасаде дома №11 по улице Александра Невского, где находится мурал с изображением российского президента Владимира Путина, появилось граффити с «посланием» к ФСБ России.

Об этом сообщает сайт «Крым.Реалии».

Неизвестные нанесли на мурал трафаретную надпись, которая гласит: «ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, с***». Местность оцепили российские силовики, рядом со зданием было много полицейских и людей в штатском.

Ответственность за акцию взяла на себя ранее неизвестная группа, которая называет себя «Телеграм-партия «Суверенный Крым». Организаторы акции рассказали, что граффити высотой 100 см и шириной 150 см нанесли на мурал с изображением Путина рано утром во вторник.

Участники группы называют себя «Telegram-партией независимости Крыма «Суверенный Крым». Согласно публикациям в Telegram-канале, они, в частности, выступают за «суверенитет Крымского полуострова», критикуют действия России, которая «использует Крым в качестве военной базы, подвергая крымчан угрозе и санкциям», и выступают за гражданские и политические свободы, международные связи Крыма с развитыми странами, отмену цензуры.

Публичной реакции российских властей Крыма на акцию в Симферополе в настоящее время нет.

Напомним, что в оккупированном Севастополе коммунальщики закрасили мурал с Путиным.