На Донбассе восемь украинских военнослужащих попали в плен к боевикам

Восемь украинских военных попали в плен к подконтрольным России боевикам возле Новотроицкого.

Об этом говорится в Facebook Операции объединенных сил.

«Сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Командование объединенных сил пытается установить место нахождение военных. По данному факту начато уголовное производство.

Напомним, ранее террористы ДНР опубликовали видео допроса украинского военнопленного – в Минобороны говорят, что бойца заставили говорить заученный текст.