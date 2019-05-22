Боевики «ДНР» заявили, что задержали бойцов ВСУ, и вменяют им подготовку диверсии

В среду, 22 мая, боевики ДНР заявили о задержании украинских военнослужащих, заявив, что бойцы ВСУ якобы являются диверсионно-разведовательной группой.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

«У задержанных была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца народной милиции, а также взрывчатые вещества. С задержанными проводятся следственные мероприятия», — заявил начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.

Напомним, ранее штаб ООС заявлял, что 22 мая восемь украинских военных попали в плен к подконтрольным России боевикам возле Новотроицкого.