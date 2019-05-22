Николаевский десантник на фронте получил ранение в голову – врачам удалось его спасти

Николаевский десантник из 79-й бригады Александр Беспалов получил тяжелое ранение на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает бывший боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Владимир Семишкин.

Беспалова ранили в ночь на 21 мая. Его доставили в Днепр в больницу имени И. Мечникова. Ранее Беспалов участвовал в обороне Донецкого аэропорта от российско-террористических войск.

«Кто может и хочет помочь, пишу номер карточки жены 5168 7573 1321 5099 Чубчик Анна Юрьевна. Кто верует – молитесь, кто нет – держим кулаки, братан должен поправиться», - написал Семишкин.

Главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook написал, что Беспалов после операции, которую провел нейрохирург Андрей Сирко, начал показывать позитивную динамику.

«Вчера пуля Александру пробила глаз, прошла через срединные структуры головного мозга, остановилась у затылочной кости черепа. Голова вся в бинтах, только трубка аппарата искусственной вентиляции легких показывает контуры человека. Опытный нейрохирург Андрей Сирко, взвесив все «за» и «против», пошел на сложнейшую операцию. Часы тяжелой работы не прошли даром. После трепанации, удаления осколков черепа и пули боец получил шанс. Сегодня показал первые признаки положительной динамики, стал шевелить конечностями»,- рассказал Рыженко.

Он отмечает, что уроженцу Николаева Беспалову 24 года, его невеста ждет ребенка.