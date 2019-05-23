В Генштабе объяснили, что «опроса военных» по переговорам с боевиками не планировали и назначили расследование

Предыдущий начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко поручил провести анализ социсследований, а не опрашивать военнослужащих относительно переговоров с боевиками «ЛДНР». Но некоторые должностные лица исказили это распоряжение.
Об этом говорится в заявлении нового начальника Генштаба Руслана Хомчака, размещенном на Facebook-странице ведомства.
Напомним, ранее появилось распоряжение от оперативного командования Север, в котором говорилось, что нужно провести среди украинских военнослужащих опрос об их отношении к возможным переговорам с прокремлевскими террористическими организациями «ДНР/ЛНР». Отмечалось, что этот опрос должны провести согласно плану, определенному начальником Генштаба 17 мая, т.е. Виктором Муженко. Хомчака назначили начальником Генштаба 21 мая.
«Вооруженные Силы Украины и я лично от Президента Украины – Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины никаких указаний о проведении исследований об отношении военнослужащих ВСУ к возможным переговорам с так называемыми «ЛНР/ДНР» и Российской Федерацией не получали. Ведь данный вопрос не относится к компетенции Вооруженных Сил Украины», - отметил Хомчак.
По его словам, 17 мая на совещании руководящего состава ВСУ его предшественник на руководящей должности поставил задачу «провести анализ данных имеющихся социологических исследований относительно поддержки гражданами Украины ведения переговоров с так называемыми «ДНР/ЛНР» с возможными последствиями для Украины».
«Каких-либо других задач, которые касались организации проведения социологического исследования по отношению военнослужащих к возможным переговорам с так называемыми «ДНР/ЛНР», руководящим составом ВСУ не ставилось. Некоторыми должностными лицами было искажено содержание поставленной выше задачи и вынесено неправомерное решение. По моему поручению телеграмму соответствующего органа военного управления с провокационным содержанием отменили и отозвали. По данному факту назначено служебное расследование».
«В связи с указанным хочу подчеркнуть, что Вооруженные Силы Украины достойно выполняют задачи по назначению и в соответствии с Конституцией Украины находятся вне политики», - добавил Хомчак.