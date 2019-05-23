В Генштабе объяснили, что «опроса военных» по переговорам с боевиками не планировали и назначили расследование

Предыдущий начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко поручил провести анализ социсследований, а не опрашивать военнослужащих относительно переговоров с боевиками «ЛДНР». Но некоторые должностные лица исказили это распоряжение.

Об этом говорится в заявлении нового начальника Генштаба Руслана Хомчака, размещенном на Facebook-странице ведомства.

Напомним, ранее появилось распоряжение от оперативного командования Север, в котором говорилось, что нужно провести среди украинских военнослужащих опрос об их отношении к возможным переговорам с прокремлевскими террористическими организациями «ДНР/ЛНР». Отмечалось, что этот опрос должны провести согласно плану, определенному начальником Генштаба 17 мая, т.е. Виктором Муженко. Хомчака назначили начальником Генштаба 21 мая.

«Вооруженные Силы Украины и я лично от Президента Украины – Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины никаких указаний о проведении исследований об отношении военнослужащих ВСУ к возможным переговорам с так называемыми «ЛНР/ДНР» и Российской Федерацией не получали. Ведь данный вопрос не относится к компетенции Вооруженных Сил Украины», - отметил Хомчак.

По его словам, 17 мая на совещании руководящего состава ВСУ его предшественник на руководящей должности поставил ​​задачу «провести анализ данных имеющихся социологических исследований относительно поддержки гражданами Украины ведения переговоров с так называемыми «ДНР/ЛНР» с возможными последствиями для Украины».

«Каких-либо других задач, которые касались организации проведения социологического исследования по отношению военнослужащих к возможным переговорам с так называемыми «ДНР/ЛНР», руководящим составом ВСУ не ставилось. Некоторыми должностными лицами было искажено содержание поставленной выше задачи и вынесено неправомерное решение. По моему поручению телеграмму соответствующего органа военного управления с провокационным содержанием отменили и отозвали. По данному факту назначено служебное расследование».