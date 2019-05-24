Опубликовано видео, как бойцы ВСУ на Донбассе уничтожили штаб боевиков

Батальонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины ликвидировала штаб российских оккупантов на Светлодарской дуге.

Соответствующее видео было обнародовано на странице «Азова» в Facebook.

Для размещения своего штаба пророссийские боевики использовали здание бывшей базы отдыха «Уют» неподалеку Новолуганского.

«Бойцы «Азова» снова нанесли удар по оккупантам. На этот раз под огнем азовского вооружения оказался штаб террористов. Меткие выстрелы- и главное кодло противника разрушено. Продолжаем вести борьбу с террористами», — сказано в сообщении.