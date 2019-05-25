В МИД РФ заявили, что Международный трибунал не мог рассматривать дело пленных украинских моряков

Министерство иностранных дел РФ считает, что Международный трибунал по морскому праву не имел права рассматривать иск Украины об освобождении пленных моряков ВМС ВСУ.

Об этом говорится в заявлении российского ведомства.

Как известно, в субботу, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия в отношении задержанных украинских моряков и решил, что РФ должна немедленно освободить пленных военнослужащих ВМС ВСУ и вернуть захваченные корабли.

В российском дипведомстве заявили, что после подписания и ратификации Украиной и Россией Конвенции ООН по морскому праву 1982 года «исключается возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива».

«На данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств. Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе», – заявили в РФ.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

26 декабря Порошенко объявил о прекращении военного положения, которое ввели в конце ноября на территории 10 приграничных областей.

Подробнее с тем, что происходило в предыдущие дни, можно ознакомиться в наших новостях: 25 ноября, 26 ноября, 27 ноября, 28 ноября, 29 ноября, 30 ноября, 1 декабря, 2 декабря, 3 декабря, 4 декабря, 5 декабря, 6 декабря, 7 декабря, 8 декабря, 9 декабря, 10 декабря, 11 декабря, 12 декабря

Также сообщалось, что пленного украинского военного моряка Андрея Эйдера в российской тюрьме могли заразить гепатитом.

В частности, ООН признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными. А Евросоюз, США и Канада ввели санкции за нападение на украинские корабли в Керченском проливе.