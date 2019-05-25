Россия пытается выменять у США Украину на Венесуэлу, – американский аналитик

Стивен Бланк Исследователь американского центра Foreign Policy Council Стивен Бланк заявил, что Россия стремится убедить Вашингтон дать ей свободу действий в Украине, а взамен Москва не будет мешать Вашингтону в преодолении режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

Вашингтону также предлагается возобновить переговоры по режиму контроля над вооружением и продлить действие соглашения START, передает «Голос Америки».

Бланк критикует подход России, которая заявляет, что после доказательства следствием спецпрокурора США Роберта Мюллера отсутствия сговора между предвыборной кампанией Трампа и Россией, президент США получил возможность для улучшения отношений с Россией.

«Помните, что российские вооруженные силы (включая так называемых сепаратистов, которые в действительности являются помощниками Москвы в Украине) вторглись в Крым и Донбасс, и провели наиболее откровенную агрессию со времени вторжение Саддама Хусейна в Кувейт», - пишет исследователь.

Аналитик убежден, что за нарушения Россией соглашения по нераспространению ядерного оружия, просто продление действия соглашения START – не в интересах США.

В Венесуэле же, отмечает исследователь, основную проблему составляют кубинские, а не российские силы. Также, отмечает он, расследование Мюллера выявило масштабные попытки России вмешаться в политику в США, что не способствует восстановлению двусторонних отношений.

«Если Украина будет разрушена, это навредит доверию к США в Европе и не остановит усилия Москвы, которые вредят Западным демократиям», – считает Бланк.

Напомним, Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что разговор с президентом РФ Владимиром Путиным дает «потенциал для замечательных отношений» с Россией.