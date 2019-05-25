«Посмотрим, какой путь выберут в Кремле», – Президент Зеленский прокомментировал решение Международного трибунала

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что выполнив решение Международного трибунала относительно украинских моряков, Российская Федерация может сделать первый шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем.

Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

«Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!» – написал Глава государства.

Как известно, Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков и вернуть корабли.