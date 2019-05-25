НАТО изменит военную стратегию из-за российской угрозы

НАТО впервые за несколько десятилетий изменит военную стратегию, опасаясь ядерной угрозы от России.

Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику «Welt am Sonnta», передает «Deutsche Welle».

«Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность», – сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, ядерная угроза растет, и Альянс внесет изменения, став сильнее. Столтенберг подчеркнул, что ситуация в сфере безопасности начала меняться в 2014 году из-за событий на востоке и юге Европы, потому теперь коррективы в стратегии необходимы.

Генсек НАТО также заявил, что нововведения будут способствовать стабильности и готовности дать отпор в случае необходимости.

Напомним, как минобороны Эстонии обвинило Россию в подготовке конфликта на западном направлении.