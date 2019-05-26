Стали известны фамилии восьми бойцов ВСУ, который попали на Донбассе в плен к боевикам

Волонтер из Днепра Дарья Андрусенко-Якотюк опубликова фамилии восьми бойцов ВСУ, которые попали 22 мая в плен к боевикам в районе Новотроицкого.

Соответствующие данные совместно с фотографиями она опубликовала в социальной сети в Facebook.

В плен попали восемь военных: старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981), старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965), старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984), старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971), старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982), прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970), старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994), старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982).

Отмечается, что в состав экипажа входили бойцы, проходившие службу в МПБ (мотопехотный батальон, – ПН) уже более двух лет, каждый из них имел «полное доверие и уважение как личного состава, так и командования». По ее словам, ни один из военнослужащих не имел с собой оружия и находился в трезвом состоянии.

Беспалый Роман Владимирович Гордейчук Юрий Николаевич Шайдов Виктор Андреевич

Дуванов Ким Владимирович Геймур Александр Юрьевич

При этом до сих пор остается неизвестным почему военнослужащие решили сократить проложенный маршрут.

«Экипаж имел пароли но только для проезда по подконтрольных территориях Украины. Судя по видео военнослужащие соблюдая все правила прохождения ПП и двинулись по маршруту который, к сожалению, проходил через неподконтрольные территории. Ситуация с выстрелами также весьма сомнительна, даже если они и были, то в подвижном КАМАЗе они просто не могли быть услышать», - написала волонтер.

Пундор Борис Иосифович Горяинов Максим Анатольевич Корсун Павел Юрьевич

Напомним, что боевики ДНР заявили о задержании украинских военнослужащих, заявив, что бойцы ВСУ якобы являются диверсионно-разведовательной группой.