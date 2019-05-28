Порт «Ника-Тера» первым в Украине получил международный сертификат GMP+ и внедрил мировые стандарты

«Морской специализированный порт Ника-Тера», входящий в группу компаний Group DF, стал первым в Украине портовым оператором, получившим международный сертификат GMP+ на соответствие международным стандартам по перевалке и хранению кормовой продукции.

Об этом сообщили в пресс-службе порта.

Система GMP+ является всемирно признанной сертификацией транспортировки, хранения и производства из с/х продукции. Система была разработана с целью обеспечения безопасности кормов и предоставления гарантий потребителям относительно соблюдения производителем стандартов на каждом из этапов производственного процесса.

Прохождение портом «Ника-Тера» сертификации GMP+ является свидетельством того, что используемые на предприятии технологии по перевалке и хранению с/х продукции полностью соответствуют международным стандартам, регламентированным требованиями ЕС.

Прохождение сертификации позволяет существенно повысить конкурентоспособность и делает ООО «МСП Ника-Тера» более востребованным для клиентов, которые поставляют свою продукцию покупателям из стран, где наличие данного сертификата является обязательным условием. Предприятие, сертифицированное по системе GMP+, вносится в соответствующую публичную международную базу.

Получение сертификата GMP+ стало возможным после прохождения предприятием специального сертификационного аудита, который курировался официальным представительством в Украине института GMP+ – компанией «МСН Групп». Аудит проходил в несколько этапов и включал в себя проверку всех процессов на предприятии, связанных с перевалкой и хранением продукции. После первичного аудита независимыми аудиторами был предоставлен отчет с рекомендациями, которые были оперативно выполнены. После этого была разработана необходимая документация и успешно пройден предсертификационный и сертификационный аудиты.

Система GMP+ по сути представляет собой перечень требований для всех процессов на предприятии, которые необходимо выполнить, чтобы пройти сертификацию. Стандарты GMP+ намного жестче стандартов, установленных украинским законодательством, и на сегодняшний день «Ника-Тера» является единственным в Украине портовым оператором, имеющим такой сертификат, подтверждённый внесением предприятия в соответствующую международную базу данных сертифицированных предприятий.

Сертификат GMP+ признается в 65 странах мира, а в странах Европейского Союза внедряется на обязательной основе.