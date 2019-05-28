В России отправили в тюрьму уже второго историка, занимавшегося темой массовых расстрелов при Сталине

В России Медвежьегорский районный суд Карелии приговорил к девяти годам колонии общего режима директора городского музея Сергея Колтырина, признав его виновным в педофилии.

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на «КарелИнформ».

Согласно карточке дела на сайте суда, Колтырина признали виновным в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и половом сношении с не достигшим 16 лет. Обвиняемым по делу также проходил знакомый Колтырина Евгений Носов. Он получил 11 лет лишения свободы.

По версии следствия, в сентябре 2018 года двое мужчин совершили развратные действия в отношении 13-летнего подростка. Как утверждал «Интерфакс», историк написал явку с повинной. После этого его отправили в СИЗО.

Сергей Колтырин с 1991 года возглавляет Медвежьегорский музей. Он был одним из участников раскопок захоронений жертв Большого террора в Сандармохе. Раскопками также занимался глава карельского правозащитного центр «Мемориал» Юрий Дмитриев.

Весной 2018 года Петрозаводский суд оправдал Дмитриева по делу о развратных действиях в отношении приемной дочери и изготовлении детской порнографии. Однако оправдательный приговор позднее отменили, а Дмитриева отправили в СИЗО. Кроме того, в конце июня против историка возбудили новое уголовное дело – о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Два дела соединены в одно производство.

Как известно, в урочище Сандармох в 1930-х годах органы НКВД расстреляли более 9500 человек 58 национальностей. Среди жертв – преимущественно спецпоселенцы и заключенные с Беломорско-Балтийского канала и Соловецких лагерей системы ГУЛАГ, а также жители окрестных сел. Всего на этой территории обнаружено 236 расстрельных ям.

Объект Сандармох стал местом расстрела Соловецкого тюремного этапа 1937 года, в котором находились известные деятели культуры, науки, военные, техническая интеллигенция, священники. Среди убитых сотни выходцев из Украины, в частности известный режиссер Лесь Курбас. Органы НКВД, а затем МГБ, КГБ СССР и ФСБ РФ скрывали место массовых убийств от родственников погибших и общественности.