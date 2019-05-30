В Славянске открыли мемориал возле места гибели генерала Кульчицкого и 11 бойцов

В Славянске 29 мая открыли мемориал 12 гвардейцам и милиционерам, которые погибли пять лет назад в сбитом российскими террористами вертолете.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Трагедия случилась 29 мая 2014 года, после взлета с горы Карачун российские боевики из отряда Гиркина сбили украинский вертолет. В катастрофе погибли 12 наших воинов-защитников вместе с генералом Сергеем Кульчицким. Один из членов экипажа, штурман Александр Макеенко чудом выжил.
Сергей Кульчицкий был одним из тех, кто создавал добровольческое движение в Национальной гвардии Украины. В частности первый резервный батальон, с которого началось формирование всех добровольческих гвардейских подразделений. После гибели Кульчицкого он стал носить его имя. Штурман вертолета Александр Макеенко вспоминает, что Сергей Кульчицкий всегда прилетал к своим подчиненным, чтобы поддержать моральный дух бойцов и лично получить информацию.
- Это было 29 мая 2014 года, мы выполняли задачу по назначению – доставка продуктов, воды и ротация личного состава. Составили маршрут перелета, выполнили перелет на гору Карачун, провели там ротацию личного состава, выполнили перелет на пятый блокпост, а после взлета раздался взрыв, вертолет потерял управление, и произошла катастрофа, в которой погибли 12 наших военнослужащих. С грустью выражаю соболезнования родным погибших. Они выполнили свой военный и гражданский долг, - рассказал Александр Макеенко.
На трассе Славянск – Краматорск неподалеку от места падения вертолета торжественно открыли мемориал погибшим. Почтили их память возложением цветов и молитвой. Участие в церемонии приняли кроме военнослужащих НГУ и полицейских местные власти и общественность Славянска и Краматорска. В катастрофе погибли:
- генерал-майор Сергей Кульчицкий, начальник управления боевой и специальной подготовки главного управления Нацгвардии Украины;
- командир экипажа Ми-8, полковник Бульдович, заместитель командира в/ч 2269 НГУ;
- майор Курилович, начальник группы боевой подготовки в/ч 3324 НГУ;
- капитан Кравченко, старший бортовой техник-инструктор эскадрильи;
- прапорщик Билошкурский, инструктор;
- прапорщик Липский, инструктор;
- старший лейтенант милиции Беспалько, заместитель командира взвода;
- старший лейтенант милиции Семанюк, дежурный инспектор;
- старший прапорщик милиции Шарабуряк, командир отделения;
- прапорщик милиции Лисенчук;
- старшина милиции Остапюк;
- старший сержант милиции Яковяк.
Вспомнить отца-гвардейца на место его гибели приехал и 14-летний военный лицеист Виталий Курилович. Когда вражеский выстрел попал в вертолет, парню было всего 10 лет. Его отец погиб на борту и не успел попрощаться с родными. Виталий твердо решил – станет офицером.