В Славянске открыли мемориал возле места гибели генерала Кульчицкого и 11 бойцов

Генерал Сергей Кульчицкий В Славянске 29 мая открыли мемориал 12 гвардейцам и милиционерам, которые погибли пять лет назад в сбитом российскими террористами вертолете.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Трагедия случилась 29 мая 2014 года, после взлета с горы Карачун российские боевики из отряда Гиркина сбили украинский вертолет. В катастрофе погибли 12 наших воинов-защитников вместе с генералом Сергеем Кульчицким. Один из членов экипажа, штурман Александр Макеенко чудом выжил.

Сергей Кульчицкий был одним из тех, кто создавал добровольческое движение в Национальной гвардии Украины. В частности первый резервный батальон, с которого началось формирование всех добровольческих гвардейских подразделений. После гибели Кульчицкого он стал носить его имя. Штурман вертолета Александр Макеенко вспоминает, что Сергей Кульчицкий всегда прилетал к своим подчиненным, чтобы поддержать моральный дух бойцов и лично получить информацию.

- Это было 29 мая 2014 года, мы выполняли задачу по назначению – доставка продуктов, воды и ротация личного состава. Составили маршрут перелета, выполнили перелет на гору Карачун, провели там ротацию личного состава, выполнили перелет на пятый блокпост, а после взлета раздался взрыв, вертолет потерял управление, и произошла катастрофа, в которой погибли 12 наших военнослужащих. С грустью выражаю соболезнования родным погибших. Они выполнили свой военный и гражданский долг, - рассказал Александр Макеенко.

На трассе Славянск – Краматорск неподалеку от места падения вертолета торжественно открыли мемориал погибшим. Почтили их память возложением цветов и молитвой. Участие в церемонии приняли кроме военнослужащих НГУ и полицейских местные власти и общественность Славянска и Краматорска. В катастрофе погибли:

- генерал-майор Сергей Кульчицкий, начальник управления боевой и специальной подготовки главного управления Нацгвардии Украины; - командир экипажа Ми-8, полковник Бульдович, заместитель командира в/ч 2269 НГУ; - майор Курилович, начальник группы боевой подготовки в/ч 3324 НГУ; - капитан Кравченко, старший бортовой техник-инструктор эскадрильи; - прапорщик Билошкурский, инструктор; - прапорщик Липский, инструктор; - старший лейтенант милиции Беспалько, заместитель командира взвода; - старший лейтенант милиции Семанюк, дежурный инспектор; - старший прапорщик милиции Шарабуряк, командир отделения; - прапорщик милиции Лисенчук; - старшина милиции Остапюк; - старший сержант милиции Яковяк.

Вспомнить отца-гвардейца на место его гибели приехал и 14-летний военный лицеист Виталий Курилович. Когда вражеский выстрел попал в вертолет, парню было всего 10 лет. Его отец погиб на борту и не успел попрощаться с родными. Виталий твердо решил – станет офицером.