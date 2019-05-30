Опубликовано видео, как бойцы ВСУ уничтожили позиции боевиков на Донбассе

Бойцы «Азова» ударили по позициям врага на оккупированном Донбассе: с помощью управляемых ракет уничтожили позицию оккупантов и двух российских боевиков.

Соответствующее видео азовцы опубликовали на своем YouTube-канале.

На видео, снятом беспилотником, видно, как украинские воины «гоняют» боевиков по их позиции и наносят по ним точные удары.

«Война на Донбассе продолжается. Полк «Азов» продолжает наносить сокрушительные удары по оккупантам и уничтожает пехоту террористов. Управляемые ракеты летят непосредственно в ДЗВТ (долговременная замаскированная огневая точка) оккупантов», – говорится в описании к записи.

Напомним, опубликовано видео, как на Донбассе украинские военнослужащие уничтожили гаубицу боевиков.