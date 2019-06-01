На Донбассе ранили двоих украинских военнослужащих

За прошедшие сутки, 31 мая, в зоне ООС вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщают в пресс-службе Операции объединенных сил.

Также боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил: дважды вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка - из минометов калибра 82 мм; дважды у города Красногоровка - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи города Авдеевка - из автоматических станковых гранатометов, противотанковых ружей и стрелкового оружия; дважды у населенного пункта Старогнатовка - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских защитников обстреляли два раза: вблизи населенного пункта Травневое - из артиллерийских систем калибра 122 мм; у населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 31 мая пять оккупантов были ранены.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен.