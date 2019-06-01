На Донбассе оккупанты за пять лет войны убили более 240 детей

Российские оккупанты за 5 лет война на Донбассе убили более 240 украинских детей.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.

«За 5 лет войны на Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. Еще 56 - без вести пропали. Около 15 тысяч несовершеннолетних постоянно находятся в опасности и страхе обстрелов со стороны российского агрессора. Психологические травмы, полученные ими сейчас, навсегда останутся в их жизни», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что за время войны подразделения агрессора разрушили более 700 школ Донецкой и Луганской областей выстрелами из запрещенных артиллерии и танков.

Напомним, как в Красногоровке Донецкой области от взрыва неизвестного предмета пострадало трое детей.