Штаб ООС: Боевики 15 раз обстреливали позиции ВСУ, один украинский военнослужащий ранен

В зоне проведения ООС 1 июня боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, в ходе обстрелов боевики использовали запрещенные соглашениями системы калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм. Кроме того, они использовали БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы были зафиксированы вблизи Новоселовки второй, Песков, Павлополя, Красногоровки, Водяного и Пищевика. Также боевики стреляли вблизи Авдеевки, Верхнеторецкого и Опытного.

В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения. С начала текущих суток уже зафиксированы 2 обстрела, потерь нет.