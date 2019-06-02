Впервые опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа, заключенного между СССР и Рейхом

В России впервые обнародовали советские оригиналы Договора о ненападении между Советским Союзом и нацистской Германией, заключенного 23 августа 1939 года, а также секретного дополнительного протокола к нему. Ранее историкам были доступны фотокопии немецких оригиналов документа, известного как пакт Молотова-Риббентропа.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Скан-копии документов обнародовал 31 мая фонд «Историческая память», отметив, что предоставил их Историко-документальный департамент Министерства внутренних дел России. Текст документа был обнародован в 1990-х годах, но это первая публикация визуальных образов документов.

Документы напечатаны на пишущей машинке, под ними стоят подписи народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова – «полномочием Правительства СССР» - а также министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа.

В секретном протоколе к Договору о ненападении стороны договариваются «о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе» в случае «территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств и Польши». Москва и Берлин установили границы сфер этих интересов.

Через несколько дней после подписания соглашения, 1 сентября 1939 года, Германия напала на Польшу, начав этим Вторую мировую войну. 17 сентября советские войска вторглись на территорию Польши. Польская территория была разделена между СССР и Германией согласно положению о «сферах интересов», указанных в секретном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа.

Напомним, что ранее ФБР рассекретило документы о якобы побеге Гитлера в Аргентину.