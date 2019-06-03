В России популярный сервис знакомств Tinder обязали давать ФСБ все переписки и данные о пользователях

Популярный сервис знакомств Tinder, насчитывающий более 50 миллионов человек, внесен в реестр организаторов распространения информации, что накладывает обязательства делиться с ФСБ всеми пользовательскими данными и перепиской.

Об этом сообщает сайт «Роскомсвобода».

Попадание в реестр организаторов распространения информации (ОРИ - ПН) накладывает на интернет-сервис ряд обязательств согласно федеральным законам: собирать и предоставлять по первому требованию силовых органов РФ не только все пользовательские данные, но также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей.

В разделе о конфиденциальности компания-владелец соцсети сообщает, что она собирает личную информацию, которую предоставляет ей пользователь (имя, пароль), а также дополнительную (характер, образ жизни, интересы, фото, видео), при подписании на платные услуги — номер дебетовой или кредитной карты и прочую финансовую информацию, разговоры с центром клиентской поддержки, а также:

«Конечно, мы также обрабатываем ваше общение в чате с другими пользователями и контент, который вы публикуете, для обеспечения функционирования сервисов», - пишут на сайте сервиса.

Компания объясняет сбор вышеперечисленной и другой информации «предоставлением и улучшением» её сервисов.

«Кроме того, мы используем вашу информацию в целях обеспечения вашей безопасности и предоставления рекламы, которая может вас заинтересовать», - отмечает Tinder.

В подразделе о предоставлении информации третьим лицам сказано не только о поставщиках услуг и партнёрах, но также и о требованиях со стороны закона.

«Мы можем раскрыть вашу информацию, если это необходимо, чтобы: а) исполнять судебные решения, такие как судебный приказ, повестка в суд или ордер на обыск, расследование по линии правительства/правоохранительных органов или другие правовые требования; б) оказывать помощь в предупреждении или выявлении преступности (в каждом случае соответственно действующему законодательству); или в) для защиты безопасности пользователя», - заявляет Tinder.

Сообщается, что по состоянию на июль 2015 года предполагаемая база пользователей насчитывала порядка 50 миллионов, но эта цифра, скорее всего, уже неактуальна, поскольку запрос на романтические знакомства во всём мире стремительно рос.

Власти РФ уже не впервые интересуются сервисами знакомств. Так, в реестр ОРИ в 2014 году были внесены порталы Mamba и Wamba, в апреле 2017 года туда попала крупнейшая в мире служба знакомств Badoo.

Напомним, в России 5 мая вступило в силу постановление правительства, обязывающее мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Ранее сообщалось, что Российская Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России.