На фронте на Донбассе погиб десантник из Запорожья

В ночь на 3 июня во время выполнения задач в районе Операции Объединенных сил трагически погиб старший сержант 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вадим Забава.

Об этом сообщается на Facebook-странице Командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Погибший десантник был родом из Запорожья, дома у него остались жена, дочь и сын.