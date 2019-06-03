На фронте на Донбассе погиб десантник из Запорожья

В ночь на 3 июня во время выполнения задач в районе Операции Объединенных сил трагически погиб старший сержант 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вадим Забава.
Об этом сообщается на Facebook-странице Командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Погибший десантник был родом из Запорожья, дома у него остались жена, дочь и сын.
«Мы потеряли человека, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином. Светлая память о настоящем Герое-Защитнике навсегда останется в наших сердцах. Командование десантно-штурмовых войск ВСУ и военной части выражают соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами», - отмечено в сообщении.