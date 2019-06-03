Кучма снова стал представителем Украины на переговорах с Россией в «Минском формате»

Второй президент Украины Леонид Кучма вернулся на должность представителя в Трехсторонней контактной группе.

Об этом на брифинге 3 июня объявил действующий президент Владимир Зеленский, сообщает «Левый берег».

- Я встречался с нашими партнерам из США, Франции, Германии. Мы обсуждали очень важный вопрос прекращения войны на Донбассе. У нас есть общая позиция – это возобновление наших переговоров в Нормандском формате и разблокирование Минского процесса. Уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой, - сказал Зеленский.

Кучма, который ушел в отставку осенью 2018 года, сказал, что не мог не согласиться на предложение Зеленского.

- Я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча с президентом Украины показывает, что у меня есть такая возможность сделать свой вклад, - сказал он.

В то же время он предупредил, что не хочет играть роль «свадебного генерала».

Напомним, Кучма представлял Украину на переговорах в Минске с июня 2014 года по сентябрь 2018 года. Потом он заявил об отставке из-за «достижения критического возраста». После этого переговорный процесс возглавил Евгений Марчук. Он заявил об отставке в мае 2019 года в связи со сменой президента в Украине.

В состав Трехсторонней контактной группы кроме представителя Украины входят представители России и ОБСЕ.