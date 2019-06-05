«Обострение конфликта – не лучший фон для переговоров в Минске», – Зеленский сообщил о гибели троих бойцов ВСУ на Донбассе и обратился к РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду, 5 июня, обсудит с европейскими коллегами агрессию со стороны Российской Федерации.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Президент рассказал, что за сутки погибли трое военнослужащих на Донбассе, и обратился к руководству РФ, заявив, что обострение конфликта на Востоке Украины не способствует возобновлению переговоров в Минске.

«Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли три военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», – пишет он.

Напомним, что 4 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Брюсселе с Президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, на которой они обсудили Трехстороннюю контактную группу и подняли вопрос российской агрессии на Донбассе.