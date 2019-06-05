Боевики опубликовали видео выстрела управляемой противотанковой ракетой по грузовику ВСУ

Террористы Л/ДНР в сети опубликовали видео выстрела противотанковой управляемой ракетой по «Уралу» Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают пропагандистские сайты боевиков.

Видео появилось в сети 3 июня, но точно непонятно, где и когда произошли эти события.

На кадрах видно, как по дороге движется грузовик «Урал» и в него летит ракета ПТУР. После попадания к подбитому горящему грузовику бегут люди с носилками.

Стоит отметить, что в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что 3 июня подобных инцидентов не было и военнослужащие ВСУ за эти сутки не пострадали. В то же время в пресс-центре ООС сообщили, что боевики 4 июня выстрелили из ПТУР по другому грузовику ВСУ возле Новоселовки Второй – «ГАЗ-66», который вез продукты – в результате чего погибло двое и пострадал один военнослужащий.

Как сообщил Президент Владимир Зеленский, всего за сутки 4 июня погибли трое украинских военнослужащих, трое получили ранения.