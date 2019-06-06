Запорожский суд признал, что военный самолет Ил-76 над Луганском сбили из-за агрессии России

Коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала следствием агрессии России гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого, который был сбит под Луганском в июне 2014 года.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Суд удовлетворил апелляционную жалобу жены погибшего офицера Татьяны Чимирковой и отменил соответствующее решение Мелитопольского горрайонного суда. Решение апелляционной инстанции может быть обжаловано в Верховном суде в течение 30 дней.

- Решение удовлетворило. Оно вполне правильное, ожидаемое и поможет также и нашим ребятам, которые и сейчас находятся на востоке Украины и хотят чувствовать себя уверенно, и знать, что они защищают нашу страну именно от российского агрессора, и знать то, что их поддерживают в Украине люди, суд, право, - сказала Татьяна Чимиркова по окончании судебного заседания.

Как сообщили представители общественной организации «Сила права», чьи адвокаты представляли в суде интересы вдовы погибшего летчика, сейчас в разных регионах Украины находится более тысячи судебных решений по признанию факта агрессии России в пользу вынужденно перемещенных лиц, пленных, семей погибших военных.

Напомним, 16 апреля Мелитопольский горрайонный суд отказался признать гибель командира экипажа самолета Ил-76, который был сбит под Луганском в июне 2014 года, следствием агрессии России. Во время катастрофы погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.