На переговорах в Минске Кучма предложил снять экономическую блокаду с ОРДЛО и объявить перемирие на Донбассе с 19 июня

Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, сообщает «Интерфакс-Украина».

- Предложение (о снятии экономической блокады) поступило от Кучмы (представителя Украины в ТКГ), и это поддержали участники из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз, - сказал Сайдик журналистам.

По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать «большим прорывом». При этом Сайдик заметил, что внедрение против ОРДО и ОРЛО блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал «разрыву сторон».

Леонид Кучма заявил, что Трехсторонняя контактная группа должна до 19 июня разработать предложения по обеспечению установления перемирия в зоне проведения Операции объединенных сил.

- До 19-го числа (июня) должна группа разработать предложения. Мы 19-го числа их должны утвердить, - сказал Кучма на брифинге в Минске.

Кучма отметил, что все стороны должны сегодня показать всему миру, что действительно хотят этого «режима тишины». Также он ожидает прогресса в обмене военнопленными.

- Об обмене военнопленных или незаконно удерживаемых – я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, но я четко знаю, что эти вопросы начнут решаться: сколько на сколько и так далее, - сказал он.

По словам Кучмы, на заседании ТКГ также поднимался вопрос об украинских моряках, которые находятся под арестом в РФ.

- Я также уверен, что сдвиги обязательно будут, - подчеркнул он.

По словам Кучмы, была достигнута договоренность о разведении сил и средств у Станицы Луганской с 10 июня.

- Вопрос Станицы Луганской. (...) Я убежден, что этот вопрос будет обязательно решен, и с 10-го числа (июня), можно сказать, мы объявили там режим тишины, то есть семь дней там не должно работать оружие. Подождем – увидим, - сказал Кучма.

В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик после окончания заседания ТКГ выразил надежду на то, что разведение сил у Станицы Луганской могло бы продемонстрировать реальный прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе.